Motociclista fica ferido após carro colidir contra ele na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista, de 36 anos, ficou ferido após um carro colidir contra ele na rodovia Ivo Silveira (SC-108), em Brusque, na tarde deste sábado, 8. O acidente aconteceu no bairro Steffen, por volta das 13h15.

Os veículos envolvidos eram um Corsa, com placas de Paranaguá (PR), e uma Kawasaki, com placas de Brusque.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Corsa transitava pela rodovia no sentido Gaspar-Brusque, quando colidiu contra a motocicleta, que transitava pelo sentido contrário.

O motociclista, de 36 anos, sofreu ferimentos leves e foi atendido pelos socorristas. Já o condutor do carro não se feriu. A polícia confirmou que o causador do acidente foi o condutor do carro, de 21 anos.

