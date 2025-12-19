Motociclista fica ferido após colidir com carro em trecho de obras no Mont Serrat, em Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 19, ocorreu um acidente de trânsito na rodovia Antônio Heil, na descida do Mont Serrat, em Brusque. O acidente envolveu a colisão entre um carro e uma motocicleta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou serviço aos envolvidos no local, o motociclista apresentava ferimento no joelho direito e foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

O acidente ocorreu próximo a um trecho onde estão sendo realizadas obras de reparo no asfalto, com sinalização de cones e uma máquina operando.

O Corpo de Bombeiro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram serviço no local do acidente. A via já se encontra livre para tráfego normal.

A orientação é para que os condutores redobrem os cuidados ao trafegar pelo local devido aos trabalhos na pista.

