Motociclista fica ferido após colidir com carro em trecho de obras no Mont Serrat, em Brusque
Pista já foi liberada para trânsito comum, porém obras acontecem na via
Na manhã desta sexta-feira, 19, ocorreu um acidente de trânsito na rodovia Antônio Heil, na descida do Mont Serrat, em Brusque. O acidente envolveu a colisão entre um carro e uma motocicleta.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou serviço aos envolvidos no local, o motociclista apresentava ferimento no joelho direito e foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.
O acidente ocorreu próximo a um trecho onde estão sendo realizadas obras de reparo no asfalto, com sinalização de cones e uma máquina operando.
O Corpo de Bombeiro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram serviço no local do acidente. A via já se encontra livre para tráfego normal.
A orientação é para que os condutores redobrem os cuidados ao trafegar pelo local devido aos trabalhos na pista.
