Motociclista fica ferido após colidir com carro no bairro Primeiro de Maio, em Brusque

Um homem ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma moto na rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 25.

De acordo com as informação de testemunhas, os dois veículos seguiam pela via no sentido Águas Claras-Primeiro de Maio, quando o carro fez uma manobra para entrar nos fundos de uma mecânica. Neste momento, a motocicleta que seguia atrás acabou colidindo na traseira do carro.

Ainda segundo pessoas que estavam no local, o condutor da moto sofreu apenas escoriações. O condutor do carro não ficou ferido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local.

Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados.

