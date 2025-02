Motociclista fica ferido após colidir contra carro na rodovia Pedro Merizio, em Brusque

Um motociclista, de 40 anos, ficou ferido após colidir na lateral de um carro na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Brusque, na tarde da quarta-feira, 12. O acidente aconteceu no quilômetro 30, por volta das 17h.

Os veículos envolvidos eram um Peugeot, com placas de Blumenau, e uma Honda NXR160 Bros, com placas de Itajaí.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro conduzia pela rodovia sentido Botuverá-Brusque quando foi atingido pela moto, que transitava no mesmo sentido. O motociclista sofreu lesões leves. A condutora do carro era uma mulher, de 43 anos, que não se feriu.

