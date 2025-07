Motociclista fica ferido após colidir contra poste no bairro Dom Joaquim, em Brusque

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após colidir contra um poste na tarde desta quinta-feira, 3, na rua Luiz Morelli, bairro Dom Joaquim, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 14h30 e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar, além da Polícia Militar, que prestou apoio na ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150 quando perdeu o controle e atingiu o poste. Ele foi encontrado deitado no meio da via, consciente e orientado, mas com diversos ferimentos graves.

O motociclista apresentava fratura exposta na perna direita, suspeita de fratura fechada no braço direito, fraturas em dedos da mão direita e contusão no ombro direito. Segundo os bombeiros, os sinais vitais estavam estáveis no momento do atendimento.

Após os primeiros socorros no local, o jovem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. O nome da vítima não foi divulgado. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

