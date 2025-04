Motociclista fica ferido após colidir na traseira de carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um sinistro de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira, 17, deixou um motociclista ferido no bairro Souza Cruz, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 7h, no km 34 da rodovia Ivo Silveira, sentido Botuverá-Brusque, e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o relatório da PMRv, a colisão traseira envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESDI, conduzida por um jovem de 22 anos, e uma caminhonete Chevrolet Montana LS, dirigida por um homem de 40 anos.

A batida aconteceu quando a caminhonete precisou parar devido ao congestionamento na via, momento em que o motociclista, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Brusque pelos bombeiros. Em atendimento médico, ele não pôde prestar depoimento à guarnição. Já o motorista da caminhonete não se feriu e, segundo a PMRv, não apresentava sinais de alteração na capacidade psicomotora.

O trânsito ficou parcialmente comprometido durante o atendimento, mas a pista foi liberada por volta das 9h50. A motocicleta foi entregue ao pai do condutor, enquanto a caminhonete permaneceu com o proprietário.

Nenhuma testemunha do acidente se apresentou no local.

