Motociclista fica ferido após colisão com carro na Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na rodovia Antônio Heil, no bairro Nova Brasília, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 23h40 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio da Polícia Militar. O motociclista, que pilotava uma Honda CG prata, bateu na traseira de um Jeep Compass da mesma cor.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista trafegava em direção ao Centro quando o carro, que seguia na pista contrária, fez uma conversão à esquerda para atravessar a rodovia. A manobra, no entanto, não permitiu que a vítima desviasse a tempo, resultando na colisão.

A condutora do carro, que não se feriu, teria alegado às autoridades que acreditava ter tempo suficiente para atravessar a via com segurança.

Testemunhas relataram ainda que, ao cair no chão, o motociclista teria dito que havia ingerido bebida alcoólica, fator esse que poderia ter atrapalhado o reflexo dele.

A mesma versão foi repassada pela motorista do carro aos policiais militares no local, após a vítima já ter sido encaminhada ao Hospital Azambuja com um ferimento em uma das pernas. O jornal O Município não teve acesso ao relato da vítima no local.

Até o momento, as autoridades não confirmaram nem a dinâmica exata do acidente nem a suposta embriaguez do motociclista. A condutora do veículo permaneceu no local durante todo o atendimento.

