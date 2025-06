Motociclista fica ferido após colisão com carro na SC-486, em Brusque

Uma pessoa ficou ferida após colisão entre carro e moto. O acidente aconteceu por volta das 8h30 deste sábado, 7, no km 33 da rodovia SC-486, localizada no bairro Souza Cruz, em Brusque.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu quando um Fiat Pálio, conduzido por um homem de 35 anos, trafegava no sentido Brusque-Botuverá e parou no acostamento para realizar uma conversão à esquerda. Durante a manobra, acabou cortando a frente de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, que seguia logo atrás, no mesmo sentido.

O condutor da moto foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja com ferimentos leves. Já o motorista do carro não se feriu.