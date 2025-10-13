Motociclista fica ferido após colisão com carro no bairro Jardim Maluche, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão traseira com um carro estacionado na manhã desta segunda-feira, 13, por volta das 5h10, na rua Max Furbringer, no bairro Jardim Maluche, em Brusque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o condutor da motocicleta Yamaha, de cor preta, foi encontrado acordado, lúcido e deambulando no local. Ele apresentava uma fratura fechada em um dos dedos da mão direita e contusão no antebraço, com presença de edema.

Após os primeiros socorros, foi realizada imobilização local e o homem foi conduzido ao Hospital Azambuja para atendimento médico.

O outro veículo envolvido foi um Citroën C3, também de cor preta, conduzido por um homem de 49 anos, que não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local para registrar a ocorrência, que ficou aos cuidados da Polícia Militar.

*Texto atualizado

