Motociclista fica ferido após colisão com carro no bairro São Pedro, em Brusque

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no fim da tarde desta quinta-feira, 10, no bairro São Pedro, em Brusque. A colisão aconteceu por volta das 16h13, na rua São Pedro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem conduzia uma motocicleta Yamaha MT-03, de cor preta e placas Mercosul, quando colidiu com um Volkswagen Voyage branco, com placas de Brusque, dirigido por um homem de 68 anos.

No local, os socorristas encontraram o motociclista consciente e orientado, sentado na calçada. Ele apresentava suspeita de fratura nos arcos costais do lado direito e uma possível luxação no joelho direito. Após os primeiros atendimentos, o rapaz teve o membro imobilizado e foi conduzido ao Hospital de Azambuja.

O condutor do Voyage não sofreu ferimentos e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar, que também prestou apoio à ocorrência.

