Motociclista fica ferido após colisão com carro no Cedrinho, em Brusque

Um motociclista de 60 anos ficou ferido após uma colisão com um carro no bairro Cedrinho, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 31. O acidente aconteceu na rua Alberto Klabunde, às 7h15.

Os veículos envolvidos eram um Ford Ka, conduzido por um homem de 47 anos que não se feriu, e uma Honda CG.

Quando os bombeiros chegaram, o motorista do carro recusou atendimento por não ter ferimentos. Ele relatou que o carro foi atingido pela moto à direita do veículo.

O motociclista estava sentado às margens da via com dores no na perna e braço direito. Ele também tinha uma contusão nos membros.

Os socorristas limparam os ferimentos e o encaminharam ao Hospital Azambuja para cuidados médicos.

Na garupa da moto também havia uma pessoa. Ela foi atendida pelo Samu. Não foram divulgadas informações sobre ela. O Samu e a Polícia Militar também foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência.

