Motociclista fica ferido após colisão com carro no Dom Joaquim, em Brusque

Um motociclista, de 23 anos, ficou ferido após uma colisão com um carro no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira, 14.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo Fiat Mobi Like, com placas de Tijucas, trafegava no sentido Brusque-Botuverá quando, ao iniciar a manobra para entrar na rua Luiz Morelli, foi atingido na lateral esquerda pela motocicleta Honda CG150, com placas de Botuverá, que também seguia no mesmo sentido.

O motociclista sofreu lesões leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Azambuja para atendimento médico. O carro, conduzido por um homem de 57 anos, sofreu danos na lateral esquerda, mas o motorista não apresentou ferimentos.

Leia também:

1. Festival da Barbieri e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

2. Quem é o menino superdotado de Brusque que entrou na maior sociedade de alto QI do mundo

3. André Vechi é o novo presidente do PL Brusque

4. Luciano Hang e mais: quem esteve no jantar da família Abravanel em São Paulo

5. Motociclista fica ferido após colisão contra caminhão na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: