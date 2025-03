Motociclista fica ferido após colisão contra caminhão na rodovia Antônio Heil

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um caminhão na manhã desta quinta-feira, 13, na rodovia Antônio Heil, bairro Itaipava, em Itajaí. O acidente foi registrado por volta das 9h10.

Segundo informações da guarnição, o acidente ocorreu quando o condutor da motocicleta Honda/CG, de 37 anos, que seguia pela rodovia no sentido Brusque-Itajaí, não percebeu que o caminhão trator Volvo estava transitando em menor velocidade e acessando uma empresa no local. O motociclista colidiu na traseira do semirreboque, causando o acidente.

O condutor da motocicleta sofreu lesões leves, incluindo dores no peito, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares no local. Ele foi encaminhado para o CIS de São Vicente, em Itajaí, para atendimento médico. Devido ao atendimento, não foi possível colher seu depoimento no momento.

A pista foi liberada às 11h, e o tráfego foi restabelecido sem maiores complicações. Não houve vítimas graves nem fatais no acidente.

