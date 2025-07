Motociclista fica ferido após colisão frontal na Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista de 43 anos ficou ferido após colisão frontal com outra moto na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 8.

De acordo com a Policia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta de 17h40 na altura do bairro Bateas. O motociclista ferido transitava no sentido Gaspar-Brusque, quando aconteceu a colisão.

Uma testemunha que presenciou o acidente disse à PMRv que o outro motociclista envolvido no acidente deixou o local logo após a colisão e não aguardou a chegada das autoridades.

O motociclista ferido sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Azambuja, por isso, não forneceu relato à PMRv.