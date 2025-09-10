Motociclista fica ferido após ter a frente ‘cortada’ por carro no Dom Joaquim, em Brusque

Um motociclista de 36 anos ficou ferido após um acidente com um carro no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 10. A colisão aconteceu por volta das 7h15.

Os veículos envolvidos foram um Astra, conduzido por um homem de 29 anos, e uma Biz. Ambos têm placas de Brusque. O motorista do carro não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu a ocorrência. Conforme o relatório oficial, o carro seguia pela rua Beira Rio e, ao chegar ao cruzamento com a rodovia SC-486, no sentido Centro, acabou cortando a frente da moto. O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital Azambuja com lesões leves.

