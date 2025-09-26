Motociclista fica ferido após colidir em lateral de carro que parou em local proibido na Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista de 29 anos sofreu escoriações após uma colisão com um carro na tarde desta quinta-feira, 25, na rodovia Ivo Silveira, na altura do bairro Bateas, em Brusque.

O acidente aconteceu por volta de 17h e envolveu um Hyundai Creta, conduzido por um homem de 31 anos, e uma Yamaha FZ25 Fazer, onde estava o motociclista. Ambos os veículos, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), têm placas de Brusque.

Conforme base em dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, a PMRv constatou que o carro transitava no sentido Gaspar para Brusque quando, próximo ao km 119,000, parou no meio da pista para realizar o retorno, em local proibido pela sinalização horizontal, com faixa amarela dupla contínua. Ao iniciar a manobra, a moto, que transitava no mesmo sentido, colidiu na lateral do Creta.

O motociclista foi atendido pela equipe do Samu após sofrer lesões corporais leves, com escoriações aparentes. Ele recusou ser levado ao hospital com a ambulância, e, logo após, pegou uma carona e deixou o local sem prestar declarações.

O automóvel e a motocicleta foram liberados para os responsáveis no local.