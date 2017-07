Motociclista fica ferido e é encaminhado ao pronto-socorro em Brusque

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após sofrer queda com a Falcon NX4 que conduzia, nesta segunda-feira, 10, por volta de 11h40. O fato aconteceu na rua Joaquim Zucco, Nova Brasília.

Segundo os bombeiros, ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja com suspeita de fratura no braço, cortes no joelho e luxação num dos dedos.

Os bombeiros socorreram outro homem, 34, que sofreu queda com a sua Honda CG, na rua Dorval Luz, Santa Terezinha, por volta de 11h50 do mesmo dia. Ele estava consciente, mas com escoriações num dos braços e dores nos joelhos.

Já por volta de 13h, na rua Ludovico Merico, Dom Joaquim, uma motociclista, 21, que conduzia uma Biz, foi encaminhada ao pronto-socorro após envolver em acidente com um Corolla. Ela tinha um corte na perna esquerda e escoriações no punho esquerdo, segundo os bombeiros.