Motociclista fica ferido em acidente com carro no Rio Branco, em Brusque

Um motociclista de 28 anos ficou ferido após um acidente com um carro no bairro Rio Branco, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 25. O caso ocorreu na rua Maria André de Freitas, por volta das 14h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu um ferimento no ombro esquerdo, mas sem gravidade. Ele foi levado ao hospital.

A moto é uma Honda CG, e o carro, um Fox vermelho. Ambos os veículos sofreram danos.

