Motociclista fica ferido em acidente na rua Alberto Muller, em Brusque

Um homem de 44 anos teve ferimentos após um acidente na rua Alberto Muller, bairro Limeira, em Brusque, nesta sexta-feira, 4.

Quando foi socorrido pelos bombeiros, a vítima estava consciente, mas apresentava leve confusão mental. O homem tinha um trauma na cabeça, além de um ferimento no pescoço e escoriações pelo corpo. A vítima também relatava dores no quadril, com suspeita de lesões internas, e foi encaminhada ao hospital.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O motorista, um idoso de 70 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

