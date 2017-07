Motociclista fica ferido em colisão com ônibus em Brusque

Um jovem de 21 anos foi levado ao Hospital Azambuja depois de se ferir em um acidente entre a moto que conduzia, uma CG Titan 150, e um ônibus da marca Mercedes.

O acidente aconteceu na rua 4 de agosto, no Limoeiro, por volta de 20h desta sexta-feira, 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi conduzido ao pronto-socorro consciente, mas com ferimentos na perna direita e no ombro esquerdo. O motorista do ônibus nada sofreu.