Motociclista fica ferido na perna após acidente com carro no Santa Terezinha, em Brusque

Na manhã desta quarta-feira, 8, ocorreu uma colisão entre um carro e uma moto em Brusque, deixando um homem de 27 anos ferido. O acidente aconteceu por volta das 10h30 na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que estava conduzindo uma moto Honda/CG, foi encontrada caída na calçada. Ele estava consciente e orientado, apresentando ferimentos na perna e no pé direito, além de queixar-se de dores na região. Além disso, ele também sofreu um ferimento no joelho esquerdo.

Desfecho

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local, e em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja para receber cuidados médicos.

Quanto ao carro envolvido no acidente, um Ford/Ka, ele era conduzido por uma mulher de 71 anos, que saiu ilesa do acidente e permaneceu no local.

Leia também:



1. Tempo: o que esperar da mudança que irá pôr fim à sequência de dias secos em Brusque

2. Jovem morre após acidente entre motocicleta e carro em Blumenau

3. Jovens são presos com 2 kg de maconha no Centro de Brusque

4. Caminhão que transportava porcos tomba em rodovia do Oeste catarinense

5. GALERIA – veja quem esteve na posse de Marlon Sassi na Acibr

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: