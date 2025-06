Motociclista fica gravemente ferida após colidir contra carro no Rio Branco, em Brusque

Uma motociclista ficou gravemente ferida na noite da segunda-feira, 16, após colidir com um carro na rua Guilherme Alberto Frederico Hoeffelmann, no bairro Rio Branco, em Brusque. Segundo o relatório inicial do Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 22h30.

Conforme os bombeiros, ela foi encontrada no local com sinais de traumatismo craniano. Não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: