Motociclista fica gravemente ferida após ter frente “cortada” por carro no Dom Joaquim, em Brusque

Na tarde desta segunda-feira, 10, o Corpo de Bombeiros para atender a uma ocorrência de queda de motocicleta na rua Botuverá, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas se depararam com uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta.

A condutora da motocicleta, uma mulher de 43 anos, estava caída de costas, sem capacete, que foi removido por moradores antes da chegada da equipe de emergência.

Ela estava consciente e orientada, mas relatava dores fortes na região dos arcos costais, mais especificamente no lado direito do corpo. Além disso, apresentava uma contusão no membro superior esquerdo.

A equipe imediatamente imobilizou a vítima, utilizando uma maca rígida e um colar cervical de espuma, e a conduziu ao Hospital Azambuja para cuidados médicos.

A motorista do carro envolvido no acidente, uma mulher de 28 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo a polícia, o carro ‘cortou’ a frente da motocicleta, causando o acidente. Além disso, consta no relatório da PMRv que ela sofreu ferimentos graves.

A motocicleta, uma Honda XRE 190, foi entregue ao marido da vítima, que estava presente no local do acidente e se responsabilizou pelo veículo. Já o automóvel envolvido na colisão era um Hyundai HB 20 de cor cinza.

