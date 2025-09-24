Motociclista fica gravemente ferido após acidente com caminhão na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após um acidente com um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 24. O caso aconteceu por volta das 11h45. O homem conduzia uma Honda Biz e foi levado ao Hospital Azambuja.

O caminhão, da marca Mercedes-Benz e com placas de Itajaí, era conduzido por um homem de 51 anos, que não se feriu. Diferentemente da motocicleta, o veículo não sofreu danos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão seguia no sentido Itajaí quando, ao entrar na rua Waldemar Merizio, foi atingido na lateral pela motocicleta que vinha no sentido oposto.

