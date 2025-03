Motociclista fica gravemente ferido após acidente com carro na rodovia Antônio Heil

Um grave acidente entre um carro e uma moto foi registrado na manhã desta segunda-feira, 17, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. Com o impacto da colisão, o motociclista ficou gravemente ferido. O fato ocorreu no bairro Itaipava.

Conforme o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os agentes foram acionados por volta das 6h50, para o atendimento da colisão traseira.

A equipe constatou que o veículo Ford Ka, conduzido por um homem de 42 anos, transitava pela rodovia quando, no km 0,200, o condutor da Honda CG 125, de 69 anos, que seguia no mesmo sentido, colidiu na traseira do carro.

O condutor da motocicleta foi conduzido ao Centro Integrado de Saúde (CIS) pelo Corpo de Bombeiros com lesões corporais graves. Devido ao atendimento médico, os policiais não conseguiram conversar com a vítima,

Após consulta ao sistema, foi constatado que o motociclista não possui habilitação para conduzir veículo. Enquanto o condutor do carro, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para presença de álcool no sangue.

Demais informações sobre a identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

