Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista de 34 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde desta segunda-feira, 30, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 12h47 no km 113,100 da via.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz L 1618, com placas de Imbituba, e uma motocicleta Yamaha YBR 125K, de Gaspar. Ainda segundo o relatório dos policiais, o acidente ocorreu quando o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido quando colidiu com o caminhão que seguia no sentido contrário.

O condutor da motocicleta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja, com ferimentos graves. Devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível falar com a vítima.

A polícia também constatou que a motocicleta estava com a documentação em atraso e registrada no nome de uma mulher. O condutor não possuía habilitação (CNH).

O caminhoneiro, de 49 anos, não se feriu. O caminhão teve danos no para-choque dianteiro, paralama e pneu do lado direito, mas foi liberado no local. Já a motocicleta foi recolhida ao pátio licitado e autuada por infrações.

