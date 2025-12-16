Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Brusque

Ele foi levado ao Hospital Azambuja

Um motociclista de 26 anos foi levado ao Hospital Azambuja com ferimentos graves após um acidente com um carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 16. A colisão aconteceu no bairro Bateas, por volta das 13h20.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um Fiat Uno acessava a rodovia no sentido de Brusque a Gaspar quando foi atingido pela motocicleta, que transitava no sentido contrário. O condutor do carro é uma mulher de 31 anos, que não se feriu.

PMRv/Divulgação

