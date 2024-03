Motociclista fica gravemente ferido após colisão com dois carros na BR-101, na Grande Florianópolis

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão com dois carros na BR-101, em São José, na madrugada desta quinta-feira, 14. O acidente aconteceu por volta das 00h15 no quilômetro 206.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Kia Cerato, com placas de São José, um Renault Kwid, com placas de Curitiba, e uma Yamaha Crosser, com placas de Palhoça.

Consta no relatório que o condutor do Cerato transitava pela contramão sobre um viaduto. O motociclista sofreu lesões graves e a passageira do Cerato sofreu lesões leves.

O condutor do carro, de 32 anos, tentou fugir do local, mas foi contido por testemunhas até a polícia chegar.

“O homem exibia visíveis sinais de embriaguez e recusou-se a fazer o teste com bafômetro. Ele foi conduzido à Central de Polícia de São José onde vai responder por embriaguez ao volante e lesão corporal”, diz o relatório.

