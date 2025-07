Motociclista fica gravemente ferido após colisão frontal no Souza Cruz, em Brusque

Um motociclista de 33 anos ficou gravemente ferido após colisão frontal com um carro na noite desta quarta-feira, 2, no Souza Cruz, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 18h40 na rua Gustavo Kohler.

O motociclista foi encontrado caído na via, com corte no rosto e suspeita de fraturas na mão, tíbia, fíbula e dedo da mão. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima antes de encaminhá-lo ao hospital.

A condutora do carro, de 45 anos, não se feriu e permaneceu no local do acidente aguardando a chegada da Polícia Militar. A motociclista ficou aos cuidados da esposa da vítima, que esteve no local do acidente.