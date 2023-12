Motociclista fica gravemente ferido em acidente na rodovia Antônio Heil e testemunha acaba presa; entenda

Um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 8, na rodovia Antônio Heil, terminou com um homem que conduzia moto com placa de Brusque gravemente ferido e a testemunha presa. A situação aconteceu na localidade de Arraial dos Cunhas, na metade da rodovia, já no perímetro de Itajaí.

O primeiro fato, o acidente, se trata de uma colisão traseira. Conforme relato repassado à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, o motociclista de 32 anos teria colidido na traseira de um caminhão, que freava para reduzir a velocidade. O motorista saiu ileso.

Após o acidente, então, um homem de 42 anos se apresentou como testemunha. Ele relatou o que viu aos policiais rodoviários. Ao checar os documentos da testemunha, a PMRv identificou que havia um mandado de prisão contra o homem. O motivo era o não pagamento de pensão alimentícia.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Navegantes. O homem foi conduzido ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. Gravemente ferido, o motociclista foi levado ao Hospital Marieta.

