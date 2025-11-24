Motociclista foge após se envolver em acidente de trânsito na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar

Um motociclista fugiu após se envolver em um acidente de trânsito com outro condutor na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar, na noite deste domingo, 23.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 21h50 para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, constataram que se tratava de uma colisão entre duas motos. Em um dos veículos havia duas pessoas, no outro, não foi possível confirmar quantos ocupantes estavam, pois o condutor havia fugido.

O motociclista que permaneceu no local foi encontrado caído na via, já sem o capacete, que ele mesmo havia removido. Ele se queixava de fortes dores no ombro e no tornozelo, ambos com suspeita de fratura. O homem relatou que retornava para casa quando, ao passar por uma lombada, acabou sendo atingido pela outra moto, que vinha no sentido contrário.

Após imobilização da perna esquerda, colocação em maca rígida com colar cervical e aplicação de manta térmica, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Gaspar para avaliação médica.

A passageira da moto, uma jovem menor de idade, também foi encontrada na via, sem capacete, consciente e orientada. Ela apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. O atendimento foi realizado pelo Samu, que a conduziu ao Hospital de Gaspar.

