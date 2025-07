Motociclista fratura perna após acidente durante a madrugada em Brusque

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após colisão com um carro no rua Gustavo Halfpap, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 11.

O acidente aconteceu pouco antes das 5h. De acordo com os bombeiros, o motociclista, que conduzia uma Honda Start, foi encontrado com fratura no fêmur, dor na parte inferior da perna e escoriações. Ele foi levado ao Hospital Azambuja.

O motorista do carro, um Peugeot 207, de 46 anos, não se feriu e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.