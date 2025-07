Motociclista morre a caminho de casa atingida por carro conduzido por motorista embriagado em Joinville

Simone de Fátima Dias, de 37 anos, morreu após a motoneta que ela conduzia ser atingida por um carro conduzido por um motorista embriagado na noite deste sábado, 19, em Joinville.

Segundo informações da Polícia Militar, Simone e uma outra mulher, que foi levada ao hospital após o acidente, trabalhavam em um posto de combustíveis da região. Elas estavam indo para casa em uma Honda Biz quando foram atingidas por um carro modelo Renault Clio, conduzido por um homem na rua Quinze de Outubro, no bairro Rio Bonito.

Testemunhas contaram à PM que o motorista saiu de um bar próximo e dirigia em alta velocidade, na contramão e fazendo zigue-zague pela via.

Pessoas que estavam no local relataram à PM que minutos antes do acidente, o motorista estava em um bar consumindo bebidas alcoólicas. A Polícia Militar confirmou que ele apresentava sinais claros de embriaguez, como falta de equilíbrio, fala desconexa e forte odor etílico. O teste do bafômetro apontou 0,72 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do permitido por lei.

Ainda conforme a PM, o homem demonstrou resistência para sair do carro e precisou ser algemado. Ele também foi levado ao hospital, pois apresentava uma lesão na cabeça, onde permanece em observação.

Homenagem

O estabelecimento onde Simone trabalhava, o Posto 44 Richter, lamentou a morte da funcionária nas redes sociais.

“Toda a equipe do Posto 44 Richter está em luto e solidariza-se com familiares e amigos neste momento tão difícil”, diz nota. “Simone era um membro valioso de nossa equipe e sua falta será sentida por todos”.