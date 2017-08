Motociclista morre ao colidir contra caminhão-tanque, na SC-410

O motociclista Júlio César Prestes da Silva morreu em um acidente, por volta das 14h desta terça-feira, 1º, na rodovia SC-410, no bairro Rio do Braço, no limite entre São João Batista e Nova Trento.

A colisão envolveu uma motocicleta com placa de São João Batista e um caminhão-tanque, de Jaraguá do Sul, que transportava combustíveis.

Os dois veículos transitavam sentido São João Batista a Nova Trento, quando o caminhão tentou entrar em uma rua às margens da rodovia e ocorreu a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava morta no local.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Brusque foi acionado e segue para o local para recolher o corpo.