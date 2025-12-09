Motociclista morre após acidente com caminhões na subida do Morro do Boi, em Balneário Camboriú

Um motociclista de 58 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 8, após um acidente com dois caminhões na subida do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Devido à ocorrência, registrada pouco depois das 15h, o trânsito na região do km 140 da BR-101 foi afetado para atendimento realizado pela concessionária e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária do trecho, o socorro foi acionado, mas o homem morreu no local. Duas das três faixas do trecho precisaram ser bloqueadas, causando cerca de 5 quilômetros de fila no sentido Porto Alegre. A liberação aconteceu por volta de 18h.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Apenas um caminhão estava presente no local durante o atendimento das autoridades. A vítima não foi identificada.

