Motociclista morre após acidente com carro na SC-412, em Ilhota

Um homem de 42 anos morreu após um acidente na noite da terça-feira, 18, na rodovia SC-412, em Ilhota. O acidente ocorreu por volta das 19h13 e a pista permaneceu liberada durante todo o atendimento, encerrado às 23h.

Segundo a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão envolveu uma motocicleta Kawasaki Z1000 ABS, com placa de Itajaí, e um automóvel VW Gol 16V, também de Itajaí.

De acordo com o relatório policial, a motocicleta seguia no sentido Ilhota–Itajaí quando, nas proximidades do km 08, houve a colisão com o Gol.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu chegaram a realizar manobras de reanimação, mas sem êxito.

O condutor do Gol não foi encontrado no local. Até o término do boletim, não foi possível apurar o sentido de deslocamento do veículo nem sua conduta no momento do acidente. Dentro do carro, os policiais encontraram uma lata de cerveja e uma garrafa de chope quase vazia.

Uma testemunha apresentou aos policiais o possível nome do motorista do Gol. Também há uma câmera de monitoramento em uma residência próxima. As imagens foram entregues pelo morador ao Corpo de Bombeiros de Ilhota. A Polícia Científica compareceu ao local e fez a remoção do corpo.

