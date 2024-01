Motociclista morre após acidente com ônibus em Camboriú

Um motociclista de 42 anos morreu após um acidente com um ônibus em Camboriú na noite da segunda-feira, 22. O acidente aconteceu por volta das 18h50.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, o motociclista já estava sem vida. O Samu foi acionado e declarou o óbito.

Segundo testemunhas, o motociclista transitava pela avenida Santa Catarina, sentido Balneário Camboriú-Camboriú, quando, ao ultrapassar um ônibus pela contramão, perdeu o controle e caiu embaixo do veículo.

O condutor do ônibus, de 46 anos, permaneceu no local e realizou teste do etilômetro, dando negativo para ingestão de álcool.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Não foram divulgadas mais informações.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: