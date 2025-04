Motociclista morre após bater em carro e ser atropelado por outro na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Um motociclista morreu após bater em um carro e ser atropelado por outro na avenida Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 4. A vítima tinha 39 anos.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, os socorristas chegaram no local por volta das 23h. Eles constataram que o acidente envolveu três veículos: CG 160, de cor vermelha, Onix, de cor branca, e um Honda Fit prata.

Segundo os bombeiros, a dinâmica se deu inicialmente por conta de uma colisão lateral entre a moto e o Onix. Após isso o motociclista acabou sendo atropelado pelo Honda Fit, que seguia na pista contrária.

Os demais motoristas eram uma mulher, de 20 anos, que dirigia o Honda Fit, e um homem de 38 anos que conduzia o Onix. Eles não ficaram feridos e permaneceram no local até o fim da ocorrência.

A vítima foi encontrada pelos bombeiros deitada, já inconsciente. O motociclista apresentava afundamento do crânio, fratura exposta em um membro inferior, além de hemorragia.

Em razão do acidente o trânsito foi interrompido e a área isolada. A Polícia Militar também esteve no local. Após a chegada da Polícia Científica, foi feito o recolhimento do corpo.

Não há informações sobre a identidade do motociclista.

