Motociclista morre após cair na BR-470, em Blumenau

O motociclista Jadson Santos morreu na tarde desta quarta-feira, 17, após um acidente na BR-470, próximo ao Cemitério Jardim da Saudade, em Blumenau.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou no local, a moto Honda CB 600F Hornet estava em chamas e o homem caído no acostamento da via já sem sinais vitais.

Testemunhas relataram aos bombeiros que o motociclista perdeu o controle do veículo e sofreu a queda. Os bombeiros realizaram o combate as chamas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também foram acionadas. Segundo a família, Jadson será sepultado em Papanduva, no Planalto Norte de SC. A idade da vítima não foi revelada.

