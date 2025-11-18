Motociclista morre após cair sob caminhão em Camboriú
Vítima tentou passar pelo corredor entre dois veículos, segundo relato do motorista
A Polícia Militar registrou, na manhã desta terça-feira, 18, um acidente com morte na Avenida Santa Catarina, em Camboriú. A colisão envolveu um caminhão VW/24.280 CRM 6X2 e uma motoneta Honda Biz 110i. O condutor da motoneta, de 29 anos, morreu no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas, conforme os socorristas, o motociclista já estava sem vida quando receberam o chamado. Os danos provocados pelo impacto impediram qualquer tentativa de reanimação.
O motorista do caminhão relatou que seguia pela faixa da esquerda, em direção a Balneário Camboriú.
Segundo ele, a motoneta tentou avançar pelo corredor entre o seu veículo e um caminhão menor que transitava na faixa da direita. Ao perder o controle, o motociclista caiu sob o caminhão maior e foi atingido.
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os levantamentos iniciais e demais procedimentos. O trânsito ficou parcialmente comprometido até a liberação da via.
A vítima não teve a identidade divulgada.
