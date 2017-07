Motociclista morre após choque frontal contra veículo, na rodovia Ivo Silveira

Lucas de Souza, 21, morador do bairro Barracão, morreu na manhã deste sábado, 8, após um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava, uma Titan 160, e um Eco Sport, ambos com placas de Gaspar. O acidente aconteceu por volta das 6h30 na altura do KM 105 da rodovia Ivo Silveira (SC-198), próximo à entrada do Hotel Fazenda, já no município de Gaspar.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi uma colisão frontal. O veículo seguia no sentido Brusque a Gaspar e a motocicleta no sentido contrário. O piloto possivelmente cochilou, invadiu a pista contrária e bateu no Eco Sport. Amigos da vítima que seguiam em outro veículo testemunharam o acidente.

O Corpo de Bombeiros de Gaspar foi acionado, mas quando chegou ao local encontrou a vítima sem os sinais vitais. A PMRv fez o levantamento do acidente e o corpo do acidentado foi encaminhado para o IML de Blumenau.