Motociclista morre após colidir contra caminhão na SC-417, em Garuva

O motociclista Maike Ricardo dos Santos, de 27 anos, morreu em uma colisão contra um caminhão na rodovia SC-47, em Garuva, nessa segunda-feira, 22. O acidente foi registrado por volta das 13h15.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi encontrada no local já sem vida e grande perda de sangue. Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista do caminhão nada sofreu e recusou atendimento.

Natural de Almirante Tamandaré (PR), Maike deixa a esposa e quatro filhos. Os familiares estão fazendo um financiamento on-line para arrecadar dinheiro para levar o corpo até a cidade paranaense. O objetivo é alcançar R$ 6 mil.

O acidente

De acordo com relatos repassados aos bombeiros, o caminhão trafegava na rodovia sentido Itapoá, enquanto o motociclista fazia o sentido contrário e tentou realizar uma ultrapassagem.

Neste momento, ele teria tentado retornar para a faixa onde estava, mas teria perdido o controle da motocicleta e caído embaixo da roda do caminhão.

A rodovia ficou bloqueada em ambos os sentidos para aguardar a chegada da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Cientifica, que ficaram responsáveis pelo local.

