Motociclista morre após colidir em guarda-corpo de ponte em Timbó

Um motociclista, de 25 anos, morreu na tarde deste sábado, 13, na rua Bolívia, no bairro Quintino, em Timbó. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atendeu a ocorrência.



Segundo informações preliminares, a moto Honda CG 160 colidiu contra o guarda-corpo da ponte. Quando os bombeiros chegaram no local a vítima já estava com ausência total de sinais vitais.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, o Samu, a Polícia Militar e a Polícia Científica també m foram acionadas e estiveram no local do acidente.

