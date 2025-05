Motociclista morre após colisão com carro no Centro de Brusque; motorista apresentava sinais de embriaguez

Um motociclista de 21 anos morreu na noite deste sábado, 18, após um acidente com um carro na rua Pedro Werner, no Centro de Brusque. O condutor do Volkswagen Golf, de 26 anos, apresentava sinais de embriaguez. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente também envolveu um caminhão, que estava estacionado na via.



A Polícia Militar e os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 23h30. Segundo a PM, a vítima foi encontrada com ferimentos graves e encaminhada ao hospital Azambuja, mas não resistiu e morreu. Conforme os bombeiros, o jovem foi encontrado inconsciente e politraumatizado, apresentando fratura exposta e corte contuso no membro inferior esquerdo, traumatismo cranioencefálico (TCE) e suspeita de hemorragia interna.

Os policiais constataram que o condutor do Golf apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo então detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as devidas providências.

A vítima ainda não foi identificada.