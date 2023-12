Motociclista morre após colisão com carro no Santa Terezinha, em Brusque

Um motociclista de 28 anos morreu após colisão com um carro na noite desta quarta-feira, 13, na rodovia Antônio Heil, no Santa Terezinha, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 21h30.

Ele conduzia uma Yamaha MT07, com placas do Mercosul, e foi encontrado pelos bombeiros com suspeita de fraturas nas pernas e tórax e já sem sinais vitais, com pessoas realizando reanimação cardiopulmonar. Os socorristas continuaram o atendimento utilizando o desfibrilador, mas o homem não resistiu.

O motorista do carro, um Ônix com placas de Camboriú, de 73 anos, e a passageira, de 68, não se feriram.

A Polícia Científica e a Polícia Militar também foram acionadas.

