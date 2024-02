Motociclista morre após colisão com ônibus no Médio Vale

Um motociclista de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira, 27, após uma colisão com um ônibus no município de Luiz Alves, no Médio Vale. O jovem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta das 11h30, na Estrada do Braço Joaquim. O jovem de 19 anos se encontrava na pista, com a motocicleta em cima do corpo.

Ele estava inconsciente, com sangramento nasal e corte na cabeça. O Arcanjo 03, de Blumenau, foi acionado por conta da gravidade da vítima. A vítima estava em parada cardiorrespiratória e uma manobra de reanimação cardíaca foi realizada e a vítima foi transportada para dentro da viatura do Asu.

No entanto, a vítima teve uma nova parada cardiorrespiratória, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi deslocado até o Hospital de Luiz Alves para aguardar a chegada da Polícia Científica.

A identidade da vítima não foi divulgada. O motorista do ônibus não se feriu e não havia informações sobre passageiros. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

