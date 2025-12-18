Motociclista morre após colisão contra carro em Canelinha
Motorista foi autuado por recusar teste de alcoolemia
Uma mulher de 43 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira, 17, na rodovia SC-410, no bairro Índia, em Canelinha.
O acidente envolveu um automóvel Renault Kwid e uma motocicleta Yamaha Factor, ambos com placas de São João Batista.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro trafegava no sentido São João Batista–Canelinha e, ao sair para o acostamento, realizou uma manobra de cruzamento da pista, atingindo a motocicleta que seguia na mesma direção.
A condutora da moto sofreu ferimentos graves e foi levada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista do Kwid, de 44 anos, permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia e foi autuado por infração de trânsito.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados para investigação.
A via foi liberada após os procedimentos, que incluíram sinalização do local e remoção dos veículos para o pátio.
