Motociclista morre após colisão contra carro em Canelinha

Uma mulher de 43 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira, 17, na rodovia SC-410, no bairro Índia, em Canelinha.

O acidente envolveu um automóvel Renault Kwid e uma motocicleta Yamaha Factor, ambos com placas de São João Batista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro trafegava no sentido São João Batista–Canelinha e, ao sair para o acostamento, realizou uma manobra de cruzamento da pista, atingindo a motocicleta que seguia na mesma direção.

A condutora da moto sofreu ferimentos graves e foi levada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do Kwid, de 44 anos, permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia e foi autuado por infração de trânsito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados para investigação.

A via foi liberada após os procedimentos, que incluíram sinalização do local e remoção dos veículos para o pátio.

