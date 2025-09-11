Motociclista morre após colisão no bairro Cedro Alto, em Brusque

O motociclista Renato Ristow, de 60 anos, morreu após uma colisão contra outra moto na noite de quarta-feira, 10, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 18h55, na rua David Hort, no bairro Cedro Alto, e também deixou outros dois homens feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ristow pilotava uma Honda Biz branca quando colidiu contra uma Honda XR 200R, de cor escura. Ele foi encontrado inconsciente e com múltiplos ferimentos. A equipe do Samu prestou atendimento no local e, em seguida, encaminhou Renato ao Hospital Azambuja. No entanto, apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu.

O condutor da outra moto, um jovem de 21 anos, sofreu escoriações e apresentou sinais de hipertensão. Já o passageiro, de 20 anos, sofreu ferimentos na mão, no punho e no dedo, além de relatar dor na clavícula.

Ambos permaneceram conscientes durante o atendimento, receberam os primeiros socorros e foram conduzidos ao Hospital Azambuja.

Durante o resgate, os bombeiros também atuaram na segurança do trânsito e deram suporte às equipes médicas.

Após a conclusão do atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar. A dinâmica do acidente não foi esclarecida no relatório dos bombeiros.

Velório e sepultamento

Morador do Cedro Grande, Renato será velado na Capela Mortuária do Centro e sepultado no Cemitério Luterano do Centro, na sexta-feira, 12, em horário a ser definido.

Ele deixa esposa, três filhos, seis netos, familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

