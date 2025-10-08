Motociclista morre após ficar preso debaixo de ônibus em chamas em Florianópolis

Um motociclista de 26 anos morreu após um acidente com um ônibus na manhã desta quarta-feira, 8, em Florianópolis. Com a colisão, o transporte coletivo acabou pegando fogo. O acidente ocorreu próximo ao acesso do Floripa Shopping, por volta das 8h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista ficou preso sob o ônibus, que rapidamente entrou em chamas. Testemunhas do acidente tentaram auxiliar o motociclista, porém não foi possível retirá-lo antes que o veículo fosse consumido pelo fogo.

Foram mobilizadas equipes de combate a incêndio de outros quartéis, além de ambulâncias. Posteriormente, o incêndio foi totalmente extinto.

