Motociclista morre após grave acidente na BR-470

Um motociclista de 32 anos morreu e outro, de 45 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre duas motos e um carro na BR-470, em Agronômica, no Alto Vale do Itajaí. A colisão aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, 15.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta de 18h20. O motociclista de 32 anos, que conduzia uma Honda CG, estava com sinais de traumatismo cranioencefálico, fratura aberta e rotação da perna esquerda, com grande hemorragia. Quando a equipe chegou ao local, ele já estava sem sinais vitais. A vítima ainda não foi identificada.

O outro motociclista, de 45 anos, pilotava uma Yamaha. Ele tinha fratura na perna esquerda, com rotação, e hemorragia ativa. Ele também sofreu uma fratura no braço esquerdo. Ele foi imobilizado e conduzido ao Hospital Regional Alto Vale para atendimento.

Um veículo, Fiat Mobi, também se envolveu na colisão, porém nenhum ocupante se feriu. Ao Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que uma das motocicletas colidiu com a lateral do veículo e depois colidiu com a outra motocicleta.

A Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas.

